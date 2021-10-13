Фоден подпишет долгосрочный контракт с "Манчестер Сити"

Теги манчестер ситифилип фоден

Фоден подпишет долгосрочный контракт с "Манчестер Сити" Фото инстаграм Фила Фодена

Хавбек "Манчестер Сити" Филип Фоден вскоре подпишет новый контракт с клубом.

По сведениям Goal.com, новый договор будет действовать до лета 2027 года. Официально об этом объявят после возвращения игрока из расположения сборной Англии.

Фоден является воспитанником "Сити". За основную команду "горожан" он дебютировал в 2017 году.

В текущем сезоне на счету Фодена два гола и два ассиста в 6 играх.

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