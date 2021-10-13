Фоден подпишет долгосрочный контракт с "Манчестер Сити"
Хавбек "Манчестер Сити" Филип Фоден вскоре подпишет новый контракт с клубом.
По сведениям Goal.com, новый договор будет действовать до лета 2027 года. Официально об этом объявят после возвращения игрока из расположения сборной Англии.
Фоден является воспитанником "Сити". За основную команду "горожан" он дебютировал в 2017 году.
В текущем сезоне на счету Фодена два гола и два ассиста в 6 играх.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18