В СМИ появилась информация о бюджете "Спартака" на текущий сезон

Фото: сайт "Спартака"

Telegram-канал Black Mirror поделился информацией о бюджете "Спартака" за 2020-2021 годы.

Сообщается, что в бюджет на текущий сезон заложена покупка голкипера за 50 миллионов рублей.

Всего на зимнее трансферное окно клуб выделит 7,421 миллиона евро. Кроме того, планируется продажа игроков на 12,75 миллиона.

Стадион "Спартака" "Открытие Арена" находится в залоге у ВТБ: сумма кредита - 90 миллиардов рублей, срок оплаты - до 2030 года.

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