Фергюсон рассказал, кому бы он отдал "Золотой мяч"

Теги манчестер юнайтедкриштиану роналдуалекс фергюсонзолотой мяч

Фергюсон рассказал, кому бы он отдал "Золотой мяч" Фото инстаграм Криштиану Роналду

Экс-тренер "Манчестер Юнайтед" Алекс Фергюсон высказался о "Золотом мяче".

"Криштиану Роналду заслужил его. В этом году он бил рекорд за рекордом", - приводит слова Фергюсона Goal.com.

Напомним, что награждение пройдет 29 ноября в Париже.

В этом сезоне Роналду провел 6 матчей, в которых забил 5 голов.

Читайте также: Фабио Каннаваро сделал прогноз на обладателя "Золотого мяча". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

ПСЖ предложил Холанду огромную зарплату

ПСЖ предложил Холанду огромную зарплату

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов