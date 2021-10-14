Фергюсон рассказал, кому бы он отдал "Золотой мяч"

Фото инстаграм Криштиану Роналду

Экс-тренер "Манчестер Юнайтед" Алекс Фергюсон высказался о "Золотом мяче".

"Криштиану Роналду заслужил его. В этом году он бил рекорд за рекордом", - приводит слова Фергюсона Goal.com.

Напомним, что награждение пройдет 29 ноября в Париже.

В этом сезоне Роналду провел 6 матчей, в которых забил 5 голов.

Читайте также: Фабио Каннаваро сделал прогноз на обладателя "Золотого мяча". | http://soccernews.ru