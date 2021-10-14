В "Спартаке" прокомментировали появившуюся информацию о бюджете клуба
Фото: сайт "Спартака"
Руководитель пресс-службы "Спартака" Дмитрий Зеленов отреагировал на информацию о бюджете клуба на сезон.
"Очередное звено в цепочке фейков, которые публикуются на протяжении всего года. Сочетание крупиц правды с нагромождением вымысла.
Как всегда происходит в таких случаях, вброс совпал по времени с периодом, когда команда начала показывать хорошие спортивные результаты, а информационное пространство вокруг клуба успокоилось", - приводит слова Зеленова "Спорт-Экспресс".
Читайте также: В СМИ появилась информация о бюджете "Спартака" на текущий сезон. | http://soccernews.ru
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