Орлов рассказал о секретном матче "Зенита" против "Уфы"

Фото твиттер "Зенита"

Журналист Геннадий Орлов сообщил, что в воскресенье состоялась игра между "Зенитом" и "Уфой".

"Рассказывал ли Семак о закрытой игре "Зенита" против "Уфы"? Они проиграли со счeтом 1:2. Матч проходил на базе, это было в воскресенье.

"Зенит" приглашает "Уфу", даeт им даже самолeт, и они прилетают. Команды проводят закрытую игру. Это очень важный момент. Надо же было сыграть футболистам. Кстати, с первых минут играл Деян Ловрен.

Ну и на этом закончим об игре, потому что она секретная, закрытая", - приводит слова Орлова "Чемпионат".

После 10 туров "Зенит" лидирует в чемпионате, "Уфа" занимает 15-е место.

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