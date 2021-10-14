Орлов рассказал о секретном матче "Зенита" против "Уфы"
Фото твиттер "Зенита"
Журналист Геннадий Орлов сообщил, что в воскресенье состоялась игра между "Зенитом" и "Уфой".
"Рассказывал ли Семак о закрытой игре "Зенита" против "Уфы"? Они проиграли со счeтом 1:2. Матч проходил на базе, это было в воскресенье.
"Зенит" приглашает "Уфу", даeт им даже самолeт, и они прилетают. Команды проводят закрытую игру. Это очень важный момент. Надо же было сыграть футболистам. Кстати, с первых минут играл Деян Ловрен.
Ну и на этом закончим об игре, потому что она секретная, закрытая", - приводит слова Орлова "Чемпионат".
После 10 туров "Зенит" лидирует в чемпионате, "Уфа" занимает 15-е место.
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