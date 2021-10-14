Источник: "Мбаппе не продлит контракт с ПСЖ даже за все золото мира"

Теги псжкилиан мбаппереал мадрид

Источник: "Мбаппе не продлит контракт с ПСЖ даже за все золото мира" Фото: инстаграм Мбаппе

Форвард ПСЖ Килиан Мбаппе окончательно решил покинуть клуб.

Как сообщает As, футболист хочет перебраться в "Реал", поэтому отклонит любое предложение парижан о новом контракте.

"Мбаппе принял решение, и деньги повлияли на него меньше всего. Он не продлит соглашение с ПСЖ даже за все золото мира. Он уже давно все решил, и ничто это не изменит. Он хочет добиться успеха в Мадриде и сделает это. Килиан хочет дождаться 30 июня. В этот день сбудется его мечта", - цитирует As слова источника, знакомого с ситуацией.

Читайте также: ПСЖ нашел замену Мбаппе в Италии. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Главные новости дня: 14 октября

Главные новости дня: 14 октября

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ ПСЖ 27 68
2 Марсель Марсель 28 56
3 Ренн Ренн 28 50
4 Лилль Лилль 28 49
5 Ницца Ницца 28 41
6 Реймс Реймс 28 41
7 Лион Лион 28 40
8 Монпелье Монпелье 28 40
9 Монако Монако 28 40
10 Страсбур Страсбур 27 38
11 Анжер Анжер 28 39
12 Бордо Бордо 28 37
13 Нант Нант 28 37
14 Брест Брест 28 34
15 Метц Метц 28 34
16 Дижон Дижон 28 30
17 Сент-Этьен Сент-Этьен 28 30
18 Ним Ним 28 27
19 Амьен Амьен 28 23
20 Тулуза Тулуза 28 13
Полная таблица

топ-5 тегов