Источник: "Мбаппе не продлит контракт с ПСЖ даже за все золото мира"

Фото: инстаграм Мбаппе

Форвард ПСЖ Килиан Мбаппе окончательно решил покинуть клуб.

Как сообщает As, футболист хочет перебраться в "Реал", поэтому отклонит любое предложение парижан о новом контракте.

"Мбаппе принял решение, и деньги повлияли на него меньше всего. Он не продлит соглашение с ПСЖ даже за все золото мира. Он уже давно все решил, и ничто это не изменит. Он хочет добиться успеха в Мадриде и сделает это. Килиан хочет дождаться 30 июня. В этот день сбудется его мечта", - цитирует As слова источника, знакомого с ситуацией.

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