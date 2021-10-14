Источник: "Мбаппе не продлит контракт с ПСЖ даже за все золото мира"
Фото: инстаграм Мбаппе
Форвард ПСЖ Килиан Мбаппе окончательно решил покинуть клуб.
Как сообщает As, футболист хочет перебраться в "Реал", поэтому отклонит любое предложение парижан о новом контракте.
"Мбаппе принял решение, и деньги повлияли на него меньше всего. Он не продлит соглашение с ПСЖ даже за все золото мира. Он уже давно все решил, и ничто это не изменит. Он хочет добиться успеха в Мадриде и сделает это. Килиан хочет дождаться 30 июня. В этот день сбудется его мечта", - цитирует As слова источника, знакомого с ситуацией.
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|Лион
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|Монпелье
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|Монако
|28
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|10
|Страсбур
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|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
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|Брест
|28
|34
|15
|Метц
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|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
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|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13