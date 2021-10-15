Фонсека может возглавить "Ньюкасл"

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Фонсека может возглавить "Ньюкасл" Фото: инстаграм Паулу Фонсеки

"Ньюкасл" продолжает поиски нового главного тренера для команды.

Как сообщает The Telegraph, новые владельцы "сорок" рассматривают вариант с назначением тренера на короткий срок, а позже будет выбран постоянный наставник.

Одним из главных кандидатов является экс-тренер "Ромы" Паулу Фонсека, который доходил с клубом до полуфинала Лиги Европы.

Отмечается, что нынешний тренер Стив Брюс может покинуть клуб после игры против "Тоттенхэма", которая станет для него 1000-й в его тренерской карьере.

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