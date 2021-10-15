"Динамо" предложило новые контракты двум игрокам
Фото: инстаграм Грулева
"Динамо" хочет продлить контракты с защитником Романом Евгеньевым и полузащитником Вячеславом Грулевым.
Как сообщает "Спорт-Экспресс", московский клуб уже сделал предложения игрокам, однако их не устраивают условия.
Отмечается, что переговоры между сторонами протекают сложно.
Евгеньев и Грулев являются воспитанниками "Динамо". Соглашения обоих футболистов истекают летом 2022 года.
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