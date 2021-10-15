Отбор ЧМ-2022: Бразилия разгромила Уругвай, Аргентина одолела Перу

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Отбор ЧМ-2022: Бразилия разгромила Уругвай, Аргентина одолела ПеруФото: твиттер КОНМЕБОЛ

Представляем результаты матчей отбора ЧМ-2022 в Южной Америке.

Бразилия - Уругвай 4:1

Голы: Неймар, 10 - 1:0, Рафинья, 18 - 2:0, Рафинья, 58 - 3:0, Суарес, 77 - 3:1, Габриэл Барбоза, 83 - 4:1

Бразилия: Эдерсон, Тиаго Силва, Эмерсон, Алекс Сандро, Вериссимо, Фабиньо (Дуглас Луис, 71), Фред (Эденилсон, 88), Лукас Пакета (Антони, 61), Рафинья (Эвертон Рибейро, 71), Габриэл Жезус (Габриэл Барбоза, 61), Неймар.

Уругвай: Муслера, Годин, Коатес, Винья (Пикерес, 46), Бентанкур (Горриаран, 71), Нандес (Касерес, 46), Весино (Торрес, 65), де ла Крус (Торрейра, 46), Вальверде, Суарес, Кавани.


Аргентина - Перу 1:0

Гол: Мартинес, 43 - 1:0

Аргентина: Мартинес, Молина, Акунья, Ромеро, Отаменди, Ло Чельсо (Паласиос, 90), Ди Мария (Гонсалес, 73), де Пауль, Паредес (Родригес, 73), Мартинес (Корреа, 85), Месси.

Перу: Гальесе, Лора, Трауко, Кальенс, Самбрано, Гонсалес (Лопес, 85), Акино, Куэва, Йотун (Картахена, 74), Гарсия (Коста, 73), Лападула (Фарфан, 60).


Чили - Венесуэла 3:0

Голы: Пульгар, 18 - 1:0, Пульгар, 37 - 2:0, Бреретон, 73 - 3:0

Чили: Браво, Вегас (Диас, 84), Марипан, Исла, Пульгар (Баэса, 78), Медель, Хименес (Менесес, 67), Видаль, Вальдес (Гальдамес, 84), Бреретон, Санчес.

Венесуэла: Фариньес, Эрнандес (Росалес, 46), Феррареси, Мартинес, Бельо (Селис, 61), Гонсалес, Ринкон, Мартинес (Кассерес, 68), Мачис (Уртадо, 74), Рамирес (Аристегьета, 74), Пеньяранда.


Колумбия - Эквадор 0:0

Колумбия: Оспина, Куэста, Мина, Мохика, Куадрадо, Кинтеро (Муньос, 70), Урибе (Куэльяр, 59), Барриос, Диас, Сапата (Мартинес, 70), Борре (Фалькао, 59).

Эквадор: Домингес, Торрес, Инкапиэ, Эступиньян, Пресиадо (Арреага, 87), Франко (Паласиос, 87), Груэсо, Мена (Пресиадо, 74), Кайседо, Эстрада, Валенсия (Плата, 63).


Боливия - Парагвай 4:0

Голы: Рамальо, 21 - 1:0, Вильярроэль, 53 - 2:0, Абрего, 84 - 3:0, Фернандес, 90 - 4:0

Боливия: Лампе, Фернандес, Сагредо, Кинтерос, Вака (Сауседо, 46), Хустиниано (Вильярроэль, 46), Энумба, Арсе (Гонсалес, 78), Морено, Альгараньяс (Абрего, 66), Рамальо (Бехарано, 60).

Парагвай: Сильва, Алонсо (Арсамендия, 69), Бальбуэна, Гомес, Эскобар, Ромеро (Гонсалес, 61), Санчес, Альмирон (Самудио, 69), Вильясанти, Кардосо Лусена (Ромеро, 53), Санабрия (Ромеро, 53).

Турнирное положение: Бразилия (31), Аргентина (25), Эквадор (17), Колумбия (16), Уругвай (16), Чили (13), Боливия (12), Парагвай (12), Перу (11), Венесуэла (7).

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Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Уругвай Уругвай 3 9
2 Россия Россия 3 6
3 Саудовская Аравия Саудовская Аравия 3 3
4 Египет Египет 3 0
Группа B М О
1 Испания Испания 3 5
2 Португалия Португалия 3 5
3 Иран Иран 3 4
4 Марокко Марокко 3 1
Группа C М О
1 Франция Франция 3 7
2 Дания Дания 3 5
3 Перу Перу 3 3
4 Австралия Австралия 3 1
Группа D М О
1 Хорватия Хорватия 3 9
2 Аргентина Аргентина 3 4
3 Нигерия Нигерия 3 3
4 Исландия Исландия 3 1
Группа E М О
1 Бразилия Бразилия 3 7
2 Швейцария Швейцария 3 5
3 Сербия Сербия 3 3
4 Коста-Рика Коста-Рика 3 1
Группа F М О
1 Швеция Швеция 3 6
2 Мексика Мексика 3 6
3 Южная Корея Южная Корея 3 3
4 Германия Германия 3 3
Группа G М О
1 Бельгия Бельгия 3 9
2 Англия Англия 3 6
3 Тунис Тунис 3 3
4 Панама Панама 3 0
Группа H М О
1 Колумбия Колумбия 3 6
2 Япония Япония 3 4
3 Сенегал Сенегал 3 4
4 Польша Польша 3 3
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