Отбор ЧМ-2022: Бразилия разгромила Уругвай, Аргентина одолела Перу
Фото: твиттер КОНМЕБОЛ
Представляем результаты матчей отбора ЧМ-2022 в Южной Америке.
Бразилия - Уругвай 4:1
Голы: Неймар, 10 - 1:0, Рафинья, 18 - 2:0, Рафинья, 58 - 3:0, Суарес, 77 - 3:1, Габриэл Барбоза, 83 - 4:1
Бразилия: Эдерсон, Тиаго Силва, Эмерсон, Алекс Сандро, Вериссимо, Фабиньо (Дуглас Луис, 71), Фред (Эденилсон, 88), Лукас Пакета (Антони, 61), Рафинья (Эвертон Рибейро, 71), Габриэл Жезус (Габриэл Барбоза, 61), Неймар.
Уругвай: Муслера, Годин, Коатес, Винья (Пикерес, 46), Бентанкур (Горриаран, 71), Нандес (Касерес, 46), Весино (Торрес, 65), де ла Крус (Торрейра, 46), Вальверде, Суарес, Кавани.
Аргентина - Перу 1:0
Гол: Мартинес, 43 - 1:0
Аргентина: Мартинес, Молина, Акунья, Ромеро, Отаменди, Ло Чельсо (Паласиос, 90), Ди Мария (Гонсалес, 73), де Пауль, Паредес (Родригес, 73), Мартинес (Корреа, 85), Месси.
Перу: Гальесе, Лора, Трауко, Кальенс, Самбрано, Гонсалес (Лопес, 85), Акино, Куэва, Йотун (Картахена, 74), Гарсия (Коста, 73), Лападула (Фарфан, 60).
Чили - Венесуэла 3:0
Голы: Пульгар, 18 - 1:0, Пульгар, 37 - 2:0, Бреретон, 73 - 3:0
Чили: Браво, Вегас (Диас, 84), Марипан, Исла, Пульгар (Баэса, 78), Медель, Хименес (Менесес, 67), Видаль, Вальдес (Гальдамес, 84), Бреретон, Санчес.
Венесуэла: Фариньес, Эрнандес (Росалес, 46), Феррареси, Мартинес, Бельо (Селис, 61), Гонсалес, Ринкон, Мартинес (Кассерес, 68), Мачис (Уртадо, 74), Рамирес (Аристегьета, 74), Пеньяранда.
Колумбия - Эквадор 0:0
Колумбия: Оспина, Куэста, Мина, Мохика, Куадрадо, Кинтеро (Муньос, 70), Урибе (Куэльяр, 59), Барриос, Диас, Сапата (Мартинес, 70), Борре (Фалькао, 59).
Эквадор: Домингес, Торрес, Инкапиэ, Эступиньян, Пресиадо (Арреага, 87), Франко (Паласиос, 87), Груэсо, Мена (Пресиадо, 74), Кайседо, Эстрада, Валенсия (Плата, 63).
Боливия - Парагвай 4:0
Голы: Рамальо, 21 - 1:0, Вильярроэль, 53 - 2:0, Абрего, 84 - 3:0, Фернандес, 90 - 4:0
Боливия: Лампе, Фернандес, Сагредо, Кинтерос, Вака (Сауседо, 46), Хустиниано (Вильярроэль, 46), Энумба, Арсе (Гонсалес, 78), Морено, Альгараньяс (Абрего, 66), Рамальо (Бехарано, 60).
Парагвай: Сильва, Алонсо (Арсамендия, 69), Бальбуэна, Гомес, Эскобар, Ромеро (Гонсалес, 61), Санчес, Альмирон (Самудио, 69), Вильясанти, Кардосо Лусена (Ромеро, 53), Санабрия (Ромеро, 53).
Турнирное положение: Бразилия (31), Аргентина (25), Эквадор (17), Колумбия (16), Уругвай (16), Чили (13), Боливия (12), Парагвай (12), Перу (11), Венесуэла (7).
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Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Уругвай
|3
|9
|2
|Россия
|3
|6
|3
|Саудовская Аравия
|3
|3
|4
|Египет
|3
|0
|Группа B
|М
|О
|1
|Испания
|3
|5
|2
|Португалия
|3
|5
|3
|Иран
|3
|4
|4
|Марокко
|3
|1
|Группа C
|М
|О
|1
|Франция
|3
|7
|2
|Дания
|3
|5
|3
|Перу
|3
|3
|4
|Австралия
|3
|1
|Группа D
|М
|О
|1
|Хорватия
|3
|9
|2
|Аргентина
|3
|4
|3
|Нигерия
|3
|3
|4
|Исландия
|3
|1
|Группа E
|М
|О
|1
|Бразилия
|3
|7
|2
|Швейцария
|3
|5
|3
|Сербия
|3
|3
|4
|Коста-Рика
|3
|1
|Группа F
|М
|О
|1
|Швеция
|3
|6
|2
|Мексика
|3
|6
|3
|Южная Корея
|3
|3
|4
|Германия
|3
|3
|Группа G
|М
|О
|1
|Бельгия
|3
|9
|2
|Англия
|3
|6
|3
|Тунис
|3
|3
|4
|Панама
|3
|0
|Группа H
|М
|О
|1
|Колумбия
|3
|6
|2
|Япония
|3
|4
|3
|Сенегал
|3
|4
|4
|Польша
|3
|3