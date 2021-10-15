Зинченко восстановился после травмы

Теги манчестер ситиалександр зинченко

Зинченко восстановился после травмы Фото: твиттер "Манчестер Сити"

Защитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко восстановился после травмы.

Как сообщает сайт клуба, игрок уже вернулся к тренировкам в общей группе. Украинец из-за надрыва икроножной мышцы не выходил на поле с 15 сентября.

В текущем сезоне Зинченко принял участие в трех матчах "горожан".

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