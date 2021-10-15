Анчелотти просит "Реал" о трансфере Кьезы

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Анчелотти просит "Реал" о трансфере Кьезы Фото инстаграм Федерико Кьезы

"Реал" проявляет интерес к форварду "Ювентуса" Федерико Кьезе.

По сведениям Goal.com, инициатором трансфера выступает наставник "сливочных" Карло Анчелотти.

Отмечается, что рассматривается вариант с арендой 23-летнего итальянца.

В текущем сезоне Кьеза сыграл 7 матчей, в которых отметился двумя голами и одной результативной передачей.

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