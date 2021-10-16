Стали известны детали проекта Espai Barça

Фото: сайт "Барселоны"

Завтра, 17 октября, на Ассамблее будет представлен проект Espai Barça.

По сведениям COPE, согласно проекту, на реконструкцию "Камп Ноу" будет выделено 900 миллионов евро. Также 420 миллионов пойдет на Палац Блауграна, небольшой Палац, каток и автовокзал.

Отмечается, что реконструкция "Камп Ноу" будет проходить с 2022 по 2025 год. Строительство палаца с 2024 по 2026 год, а кампуса - с 2025 по 2027 год.

Ранее сообщалось, что на время реконструкции "Барселона" переедет на другой стадион.

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