Стали известны детали проекта Espai Barça
Фото: сайт "Барселоны"
Завтра, 17 октября, на Ассамблее будет представлен проект Espai Barça.
По сведениям COPE, согласно проекту, на реконструкцию "Камп Ноу" будет выделено 900 миллионов евро. Также 420 миллионов пойдет на Палац Блауграна, небольшой Палац, каток и автовокзал.
Отмечается, что реконструкция "Камп Ноу" будет проходить с 2022 по 2025 год. Строительство палаца с 2024 по 2026 год, а кампуса - с 2025 по 2027 год.
Ранее сообщалось, что на время реконструкции "Барселона" переедет на другой стадион.
Читайте также: Новое правление "Барселоны" может в полном составе уйти в отставку. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Лента новостей
-
Дубль Холанда принес "Боруссии" победу над "Майнцем" и другие результаты 8-го тура Бундеслиги
-
"Локомотив" сыграл вничью с "Рубином" в первом матче Гисдоля
-
Украинец Коваленко принес "Специи" победу над "Салернитаной"
-
1
Футболисты сборной Дании были замечены на вечеринке с полуголыми девушками перед игрой с Молдовой
-
Семак прокомментировал поражение от "Арсенала"
-
1
Стали известны детали проекта Espai Barça
-
Дани Алвес высказался об уходе Месси и Неймара из "Барселоны"
-
"Реал" может подписать защитника сборной Германии
-
"Ливерпуль" уничтожил "Уотфорд" в матче АПЛ
-
Куман прокомментировал продление контракта Педри
-
"Арсенал" вырвал сенсационную победу у "Зенита" в РПЛ
-
"Ливерпуль" может подписать хавбека "Интера"
-
Агент Клаудиньо высказался о возможной натурализации игрока
-
"Ювентус" может подписать капитана "Милана"
-
Агент Белотти исключил переход в "Зенит"
-
Куман высказался о своем будущем
-
"Барселона" может подписать Стерлинга из-за ситуации с контрактом Дембеле
-
"Атлетико" хочет продлить контракт с защитником Фелипе
-
Оздоев рассказал, когда оправится от травмы
-
Президент "Урала" высказался о влиянии лимита на легионеров на зарплаты в российском футболе
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14