"Лестер" прервал рекордную серию "Манчестер Юнайтед"

Фото: твиттер "МЮ"

"Манчестер Юнайтед" в выездном матче проиграл "Лестеру" (2:4).

Таким образом, "лисы" прервали рекордную серию "МЮ" без поражений в гостевых матчах АПЛ.

Подопечные Уле Гуннара Сульшера не проигрывали на выезде в чемпионате на протяжении 29 игр (19 побед и 10 ничьих).

До "МЮ" рекорд принадлежал "Арсеналу", который не проигрывал в 27 играх в период с 2003 по 2004 год.

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