Неудачи "Зенита" и "Динамо", волевая победа "МЮ", разгромы от "Баварии" и "Челси": все результаты ЛЧ 20 октября
Фото: твиттер "Ювентуса"
Представляем результаты матчей 3-го тура групповой стадии Лиги Чемпионов, которые прошли 20 октября.
Представитель России "Зенит" минимально уступил "Ювентусу". С таким же счетом киевское "Динамо" проиграло "Барселоне". "Бавария" и "Челси" прошлись катком по своим соперникам. Также стоит отметить волевую победу "МЮ" над "Аталантой".
Группа Е
"Барселона" Испания - "Динамо" Киев Украина 1:0
Гол: Пике, 36 - 1:0
"Бенфика" Португалия - "Бавария" Германия 0:4
Голы: Сане, 70 - 0:1, Эвертон (аг), 80 - 0:2, Левандовски, 82 - 0:3, Сане, 84 - 0:4
Турнирное положение: "Бавария" (9), "Бенфика" (4), "Барселона" (3), "Динамо" (1).
Группа F
"Манчестер Юнайтед" Англия - "Аталанта" Италия 3:2
Голы: Пашалич, 15 - 0:1, Демирал, 28 - 0:2, Рэшфорд, 53 - 1:2, Магуайр, 75 - 2:2, Роналду, 81 - 3:2
"Янг Бойз" Швейцария - "Вильярреал" Испания 1:4
Голы: Пино, 6 - 0:1, Жерар Морено, 16 - 0:2, Элиа, 77 - 1:2, Альберто Морено, 88 - 1:3, Чуквуэзе, 90 - 1:4
Турнирное положение: "Манчестер Юнайтед" (6), "Аталанта" (4), "Вильярреал" (4), "Янг Бойз" (3).
Группа G
"Лилль" Франция - "Севилья" Испания 0:0
"Ред Булл Зальцбург" Австрия - "Вольфсбург" Германия 3:1
Голы: Адейеми, 3 - 1:0, Нмеча, 15 - 1:1, Окафор, 65 - 2:1, Окафор, 77 - 3:1
Турнирное положение: "РБ Зальцбург" (7), "Севилья" (3), "Лилль" (2), "Вольфсбург" (2).
Группа Н
"Челси" Англия - "Мальме" Швеция 4:0
Голы: Кристенсен, 9 - 1:0, Жоржиньо (пен), 21 - 2:0, Хавертц, 48 - 3:0, Жоржиньо (пен), 57 - 4:0
"Зенит" Россия - "Ювентус" Италия 0:1
Гол: Кулусевски, 86 - 0:1
Турнирное положение: "Ювентус" (9), "Челси" (6), "Зенит" (3), "Мальме" (0).
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Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Арсенал Лондон
|6
|10
|2
|Боруссия Дортмунд
|6
|10
|3
|Осер
|6
|7
|4
|ПСВ
|6
|6
|Группа B
|М
|О
|1
|Валенсия
|6
|16
|2
|Базель
|6
|9
|3
|Ливерпуль
|6
|8
|4
|Спартак Москва
|6
|0
|Группа C
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|6
|9
|2
|Рома
|6
|9
|3
|АЕК
|6
|6
|4
|Генк
|6
|4
|Группа D
|М
|О
|1
|Интер Милан
|6
|11
|2
|Аякс
|6
|8
|3
|Лион
|6
|8
|4
|Русенборг
|6
|4
|Группа E
|М
|О
|1
|Ювентус
|6
|13
|2
|Ньюкасл Юнайтед
|6
|9
|3
|Динамо Киев
|6
|7
|4
|Фейеноорд
|6
|5
|Группа F
|М
|О
|1
|Манчестер Юнайтед
|6
|15
|2
|Байер Леверкузен
|6
|9
|3
|Маккаби Хайфа
|6
|7
|4
|Олимпиакос Пирей
|6
|4
|Группа G
|М
|О
|1
|Милан
|6
|12
|2
|Депортиво Ла-Корунья
|6
|12
|3
|Ланс
|6
|8
|4
|Бавария Мюнхен
|6
|2
|Группа H
|М
|О
|1
|Барселона
|6
|18
|2
|Локомотив Москва
|6
|7
|3
|Клуб Брюгге
|6
|5
|4
|Галатасарай
|6
|4