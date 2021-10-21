Неудачи "Зенита" и "Динамо", волевая победа "МЮ", разгромы от "Баварии" и "Челси": все результаты ЛЧ 20 октября

Фото: твиттер "Ювентуса"

Представляем результаты матчей 3-го тура групповой стадии Лиги Чемпионов, которые прошли 20 октября.

Представитель России "Зенит" минимально уступил "Ювентусу". С таким же счетом киевское "Динамо" проиграло "Барселоне". "Бавария" и "Челси" прошлись катком по своим соперникам. Также стоит отметить волевую победу "МЮ" над "Аталантой".

Группа Е

"Барселона" Испания - "Динамо" Киев Украина 1:0

Гол: Пике, 36 - 1:0

"Бенфика" Португалия - "Бавария" Германия 0:4

Голы: Сане, 70 - 0:1, Эвертон (аг), 80 - 0:2, Левандовски, 82 - 0:3, Сане, 84 - 0:4

Турнирное положение: "Бавария" (9), "Бенфика" (4), "Барселона" (3), "Динамо" (1).



Группа F

"Манчестер Юнайтед" Англия - "Аталанта" Италия 3:2

Голы: Пашалич, 15 - 0:1, Демирал, 28 - 0:2, Рэшфорд, 53 - 1:2, Магуайр, 75 - 2:2, Роналду, 81 - 3:2

"Янг Бойз" Швейцария - "Вильярреал" Испания 1:4

Голы: Пино, 6 - 0:1, Жерар Морено, 16 - 0:2, Элиа, 77 - 1:2, Альберто Морено, 88 - 1:3, Чуквуэзе, 90 - 1:4

Турнирное положение: "Манчестер Юнайтед" (6), "Аталанта" (4), "Вильярреал" (4), "Янг Бойз" (3).



Группа G

"Лилль" Франция - "Севилья" Испания 0:0

"Ред Булл Зальцбург" Австрия - "Вольфсбург" Германия 3:1

Голы: Адейеми, 3 - 1:0, Нмеча, 15 - 1:1, Окафор, 65 - 2:1, Окафор, 77 - 3:1

Турнирное положение: "РБ Зальцбург" (7), "Севилья" (3), "Лилль" (2), "Вольфсбург" (2).



Группа Н

"Челси" Англия - "Мальме" Швеция 4:0

Голы: Кристенсен, 9 - 1:0, Жоржиньо (пен), 21 - 2:0, Хавертц, 48 - 3:0, Жоржиньо (пен), 57 - 4:0

"Зенит" Россия - "Ювентус" Италия 0:1

Гол: Кулусевски, 86 - 0:1

Турнирное положение: "Ювентус" (9), "Челси" (6), "Зенит" (3), "Мальме" (0).

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