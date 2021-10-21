Семак прокомментировал поражение от "Ювентуса"

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Наставник "Зенита" Сергей Семак дал комментарии после игры с "Ювентусом" (0:1).

"Лига Чемпионов - это праздник. Фанаты создают антураж, атмосферу, это позволяет нам получать удовольствие, выступая в этом турнире и стараясь добиваться результата. Игра в Лиги Чемпионов - уже для нас праздник.

К сожалению для нас, в нашей группе никаких неожиданностей не происходит. Будем стараться, посмотрим, появятся ли у нас шансы навязать борьбу кому-то из грандов", - заявил Семак.

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