Стали известны требования Холанда по зарплате для нового клуба
Фото: инстаграм Холанда
Агент нападающего дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда сообщил потенциальным покупателям финансовые требования игрока.
Как сообщает ESPN, 21-летний норвежец хочет зарабатывать в новом клубе не менее 35 миллионов евро за сезон.
Напомним, что в трансфере футболиста заинтересованы "Манчестер Сити", "Манчестер "Юнайтед", "Челси", "Барселона", "Реал", "Бавария" и ПСЖ.
Летом 2022 года Холанда можно будет выкупить за 75 миллионов евро, однако сумма может вырасти из-за бонусов посредникам.
В текущем сезоне на счету Холанда 13 голов и три результативные передачи в 10 играх.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20