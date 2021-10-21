Стали известны требования Холанда по зарплате для нового клуба

Фото: инстаграм Холанда

Агент нападающего дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда сообщил потенциальным покупателям финансовые требования игрока.

Как сообщает ESPN, 21-летний норвежец хочет зарабатывать в новом клубе не менее 35 миллионов евро за сезон.

Напомним, что в трансфере футболиста заинтересованы "Манчестер Сити", "Манчестер "Юнайтед", "Челси", "Барселона", "Реал", "Бавария" и ПСЖ.

Летом 2022 года Холанда можно будет выкупить за 75 миллионов евро, однако сумма может вырасти из-за бонусов посредникам.

В текущем сезоне на счету Холанда 13 голов и три результативные передачи в 10 играх.

Читайте также: Холанд не собирается в "Ньюкасл". | http://soccernews.ru