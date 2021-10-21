"Барселона" хочет арендовать Стерлинга с обязательством выкупа

Теги барселонаманчестер ситирахим стерлинг

"Барселона" хочет арендовать Стерлинга с обязательством выкупа Фото: инстаграм Рахима Стерлинга

"Барселона" продолжает интересоваться вингером "Манчестер Сити" Рахимом Стерлингом.

Как сообщает Diario Sport, каталонцы хотят арендовать игрока в зимнее трансферное окно с обязательством выкупа.

Отмечается, что сам Стерлинг очень хочет перейти в "Барселону". Он недоволен своим положением в "Сити".

В текущем сезоне на счету Стерлинга один гол и два ассиста в 12 играх.

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