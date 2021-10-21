"Лацио" сыграл вничью с "Марселем", "Бетис" и "Байер" не выявили победителя и другие результаты Лиги Европы

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"Лацио" сыграл вничью с "Марселем", "Бетис" и "Байер" не выявили победителя и другие результаты Лиги ЕвропыФото: твиттер "Бетиса"

Представляем результаты матчей 3-го тура групповой стадии Лиги Европы.

"Лудогорец" Болгария - "Брага" Португалия 0:1

Гол: Рикарду Орта, 7 - 0:1

"Лудогорец": Кахлина, Икоко, Жозуэ Са, Вердон (Пластун, 46), Пинас, Баджи (Митков, 87), Гонсалвес (Алекс Сантана, 70), Янков (Ману, 59), Сотириу, Десподов, Текпетей (Тшибота, 59).

"Брага": Матеус, Фабиано, Оливейра, Диогу Лейте, Секейра, Андре Каштру (Шикинью, 77), Эль-Мусрати, Медейруш (Пьязон, 60), Рикарду Орта (Лукас Минейро, 77), Абель Руис (Марио Гонсалес, 60), Галено (Моура, 90).


"Мидтьюлланд" Дания - "Црвена Звезда" Сербия 1:1

Голы: Иванич, 58 - 0:1, Дюр, 78 - 1:1

"Мидтьюлланд": Олафссон, Андерссон, Святченко, Дальсгор, Паулиньо Силва, Дюр (Мабил, 90), Эвандер, Каюсте (Станге, 62), Нвадике, Систо, Исаксен (Маррони, 73).

"Црвена Звезда": Борян, Гобелич, Драгович, Дегенек, Родич, Срнич (Крстичич, 46), Фалько (Дьони, 56), Саного, Канга (Панков, 81), Иванич, Бен-Набуан (Гайич, 90).


"Бетис" Испания - "Байер" Германия 1:1

Голы: Иглесиас (пен), 75 - 1:0, Андрих, 82 - 1:1

"Бетис": Браво, Монтойя, Песселья, Эдгар Гонсалес, Миранда (Морено, 46), Хоакин (Лайнес, 46), Вильям Карвалью, Родригес, Фекир (Каналес, 64), Иглесиас (Виллиан Жозе, 85), Руибаль (Хуанми, 71).

"Байер": Градецки, Фримпонг, Та, Тапсоба, Инкапиэ (Баккер, 76), Демирбай, Андрих, Адли (Виртц, 69), Бельараби (Паулиньо, 76), Аларио (Шик, 69), Диаби (Паласиос, 90).


"Рапид Вена" Австрия - "Динамо" Загреб Хорватия 2:1

Голы: Грюлль, 9 - 1:0, Оршич, 24 - 1:1, Хофманн, 34 - 2:1

"Рапид Вена": Гартлер, Стойкович, Хофманн (Виммер, 90), Граймль, Улльманн, Айву, Любичич, Аразе (Шик, 89), Фунтас (Балло, 70), Грюлль, Кара (Китагава, 89).

"Динамо" Загреб: Ливакович, Ристовски (Мохаррами, 78), Теофиль-Катрин, Лауритсен (Шутало, 46), Франьич, Мишич, Гояк (Батурина, 46), Иванушец (Толич, 78), Менало, Петкович (Андрич, 39), Оршич.   


"Фенербахче" Турция - "Антверпен" Бельгия 2:2

Голы: Саматта, 2 - 0:1, Валенсия, 20 - 1:1, Валенсия (пен), 45 - 2:1, Геркенс, 62 - 2:2

"Фенербахче": Байындыр, Тиссеран, Салаи (Новак, 87), Ким Мин Чжэ, Осейи-Сэмюэл, Кадиоглу (Сангаре, 67), Озил (Пелкас, 66), Соса (Зайц, 67), Луис Густаво, Валенсия, Бериша (Росси, 66).

"Антверпен": Бюте, де Лат, Диниш Алмейда, Вайнс, Верстрате, Геркенс, Юсуф (Двомо, 63), Батай, Саматта, Фишер (Баликвиша, 46), Фрай (Бенсон, 70).


"Лацио" Италия - "Марсель" Франция 0:0

"Лацио": Стракоша, Ачерби, Луис Фелипе, Марушич, Катальди (Лейва, 77), Милинкович-Савич (Акпа-Акпро, 56), Башич (Луис Альберто, 57), Ладзари, Дзакканьи (Моро, 77), Иммобиле, Фелипе Андерсон (Педро, 56).

"Марсель": Лопес, Чалета-Цар, Салиба, Луан Перес, Лирола (Дьенг, 61), Камара, Пайет, Ундер, Гендузи (Гуйе, 73), Ронжье (Балерди, 85), Милик (Жерсон, 73).

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