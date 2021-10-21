"Тоттенхэм" уступил "Витессу" в Лиге конференций

Фото: твиттер "Витесса"

В рамках 3-го тура групповой стадии Лиги конференций "Витесс" одержал победу над "Тоттенхэмом".

"Тоттенхэм" идет в группе на третьем месте и отстает от "Витесса", идущего вторым, на два очка.

"Витесс" Нидерланды - "Тоттенхэм" Англия 1:0

Гол: Виттек, 78 - 1:0

"Витесс": Шуберт, Даса, Базур, Расмуссен, Дуки, Виттек (Гаек, 87), Тронстад, Беро, Дарфалу, Опенда (Ороз, 90), Фредериксен (Бейтинк, 85).

"Тоттенхэм": Голлини, Танганга, Санчес, Родон, Дэвис, Алли, Уинкс, Ло Чельсо, Бергвейн, Хиль, Скарлетт (Маркандай, 75).

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