Уткин присоединился к критике Рассказова

Фото: инстаграм Рассказова

Журналист Василий Уткин подверг критике защитника "Спартака" Николая Рассказова после игры с "Лестером" (3:4).

"Очень доставляют призывы не гнобить Рассказова. А что нужно делать? Найти в его игре против "Лестера" некоторые плюсы? Я не могу, я всю игру пытался, да не один, а с коллегой Гусевым, который как раз заходил на стрим.

Что еще? Что играет не один, а команда? Ок, однако в команде у каждого есть персональная ответственность. Не нужно призывать к жалости. Уводит в сторону навсегда. Играешь в "Спартаке"? Это мечта. Плохо играешь? Ну, терпи. Входит в стоимость билета", - заявил Уткин.

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