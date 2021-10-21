Уткин присоединился к критике Рассказова
Фото: инстаграм Рассказова
Журналист Василий Уткин подверг критике защитника "Спартака" Николая Рассказова после игры с "Лестером" (3:4).
"Очень доставляют призывы не гнобить Рассказова. А что нужно делать? Найти в его игре против "Лестера" некоторые плюсы? Я не могу, я всю игру пытался, да не один, а с коллегой Гусевым, который как раз заходил на стрим.
Что еще? Что играет не один, а команда? Ок, однако в команде у каждого есть персональная ответственность. Не нужно призывать к жалости. Уводит в сторону навсегда. Играешь в "Спартаке"? Это мечта. Плохо играешь? Ну, терпи. Входит в стоимость билета", - заявил Уткин.
Читайте также: Рассказов ответил на критику после провальной игры с "Лестером". | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
"Лацио" сыграл вничью с "Марселем", "Бетис" и "Байер" не выявили победителя и другие результаты Лиги Европы
-
УЕФА назвал лучшего игрока недели в Лиге Чемпионов
-
Анчелотти рассказал о готовности Азара к "Эль Класико" и назвал схему на матч
-
Миранчук показал рекордную скорость в этом сезоне Лиги чемпионов
-
Кокорин пропустит следующий матч "Фиорентины"
Лента новостей
-
Прокурор определился с наказанием для Бензема по делу о шантаже Вальбуэна
-
Определилось три лидера в борьбе за Холанда
-
Моуринью прокомментировал унизительное поражение в Лиге конференций
-
Уткин присоединился к критике Рассказова
-
"Барселона" хочет перехватить Мбаппе у "Реала"
-
"Тоттенхэм" уступил "Витессу" в Лиге конференций
-
Норвежский "Будё-Глимт" уничтожил "Рому" Моуринью в Лиге конференций
-
"Лацио" сыграл вничью с "Марселем", "Бетис" и "Байер" не выявили победителя и другие результаты Лиги Европы
-
"Барселона" хочет арендовать Стерлинга с обязательством выкупа
-
Альба может сыграть против "Реала" на уколах
-
УЕФА назвал лучшего игрока недели в Лиге Чемпионов
-
Орлов высказался о будущем Дзюбы в "Зените"
-
Стали известны требования Холанда по зарплате для нового клуба
-
Анри назвал лучшего игрока мира
-
"Ньюкасл" может назначить экс-тренера "Шахтера"
-
Анчелотти высказался о Кумане и Фати
-
Стали известны сроки восстановления Лукаку
-
Анчелотти высказался о шансах Бензема на "Золотой мяч"
-
В "Фиорентине" прокомментировал слухи о травме Кокорина
-
Погба высказался об игре рядом с Роналду