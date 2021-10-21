Ванда Нара привезла Икарди на тренировку ПСЖ

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Ванда Нара привезла Икарди на тренировку ПСЖФото: инстаграм Икарди

Нападающий ПСЖ Мауро Икарди, судя по всему, помирился со своей супругой Вандой Нарой.

Как сообщает RMC Sport, игрок возобновил тренировочный процесс с командой, а на сегодняшнее занятие его привезла жена.

Напомним, что ранее Ванда Нара обвинила Икарди в измене и публично заявила о расставании.

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