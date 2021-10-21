Команда Моуринью впервые пропустила 6 голов

Фото: сайт "Будё-Глимт"

"Рома" разгромно проиграла "Будё-Глимт" (1:6) в рамках Лиги конференций.

Как сообщает OptaPaolo, команда, которую тренирует Жозе Моуринью, впервые пропустила как минимум 6 голов в одном матче.

Стоит отметить, что это была 1008-я игра в тренерской карьере португальца.

До этого самое разгромное поражение в карьере Моуринью - 0:5 в матче "Реала" против "Барселоны" в 2010 году.

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