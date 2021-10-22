"Лион" с хоккейным счетом обыграл "Спарту", "Монако" Головина переиграло ПСВ и другие результаты Лиги Европы

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"Лион" с хоккейным счетом обыграл "Спарту", "Монако" Головина переиграло ПСВ и другие результаты Лиги ЕвропыФото: твиттер "Лиона"

Представляем результаты матчей 3-го тура групповой стадии Лиги Европы.

"Наполи" Италия - "Легия" Польша 3:0

Голы: Инсинье, 76 - 1:0, Осимхен, 80 - 2:0, Политано, 90 - 3:0

"Наполи": Мерет, Ди Лоренцо, Манолас (Политано, 72), Кулибали, Жезус, Демме, Замбо-Ангисса (Фабиан Руис, 57), Элмаз, Мертенс (Петанья, 72), Инсинье (Ррахмани, 81), Лосано (Осимхен, 57).

"Легия": Мишта, Йоханссон, Енджейчик, Ветеска, Навроцки, Младенович, Жозуэ, Андре Мартинш (Харатин, 77), Лукиньяс (Кастрати, 71), Рафаэл Лопеш (Слиш, 59), Мучи (Эмрели, 71).


"Спарта Прага" Чехия - "Лион" Франция 3:4

Голы: Гараслин, 4 - 1:0, Гараслин, 19 - 2:0, Токо-Экамби, 42 - 2:1, Ауар, 53 - 2:2, Лукас Пакета, 67 - 2:3, Токо-Экамби, 88 - 2:4, Крейчи, 90 - 3:4

"Спарта Прага": Ницэ, Визнер, Челюстка, Панак, Ганцко, Пешек (Полидар, 84), Гараслин, Павелка (Карабец, 84), Сачек (Крейчи, 73), Минчев (Дочкал, 63), Гложек.

"Лион": Антони Лопеш, Гюсто, Боатенг (Диоманде, 69), Денайер, Энрике (Эмерсон, 46), Шакири (Дюбуа, 75), Тиаго Мендес, Ауар (Какре, 90), Бруно Гимараэс, Токо-Экамби, Кадевере (Лукас Пакета, 46).

Удаление: Гюсто (74).


"Рейнджерс" Шотландия - "Брондбю" Дания 2:0

Голы: Балогун, 18 - 1:0, Руф, 30 - 2:0

"Рейнджерс": Макгрегор, Тавернье, Балогун (Басси, 64), Голдсон, Баришич, Дэвис, Ландстрем (Арфилд, 78), Арибо, Хаджи (Райт, 78), Руф (Бакуна, 78), Морелос (Сакала, 71).

"Брондбю": Миккельсен, Гаммельбю, Макше, Рустед, Хеггхейм, Менса (Риверос, 63), Френдруп (Боркяйе, 73), Каппис (Греве, 81), Слиман (Радошевич, 46), Павлович, Уре (Хедлунд, 63).


"Вест Хэм" Англия - "Генк" Бельгия 3:0

Голы: Доусон, 45 - 1:0, Диоп, 57 - 2:0, Боуэн, 58 - 3:0

"Вест Хэм": Ареоля, Джонсон, Доусон, Диоп, Крессуэлл (Фредерикс, 67), Лансини (Честерс, 89), Влашич (Форнальс, 83), Соучек, Райс (Нобл, 67), Ярмоленко, Боуэн (Бенрахма, 83).

"Генк": Вандевордт, Пресиадо, Лукуми, Куэста (Садик, 46), Артеага, Грошовски, Хейнен, Торстведт (Тома, 83), Онуачу (Угбо, 73), Бонгонда (Ндайишимийе, 73), Ито (Ойен, 83).


ПСВ Нидерланды - "Монако" Монако 1:2

Голы: Боадю, 19 - 0:1, Гакпо, 59 - 1:1, Диоп, 89 - 1:2

ПСВ: Дроммел, Мвене, Рамальо, Обиспо, Макс, Боскальи, Гетце, ван Гинкел, Винисиус (Захави, 87), Гакпо (Брума, 65), Мадуэке (Вертессен, 56).

"Монако": Нюбель, Агиляр, Марипан, Дисаси (Желсон Мартинш, 75), Бадиашиле, Кайо Энрике, Тчуамени, Жан Лукас (Диоп, 75), Фофана (Матазо, 70), Фолланд, Боадю (Бен-Йеддер, 70).


"Штурм" Австрия - "Реал Сосьедад" Испания 0:1

Гол: Исак, 68 - 0:1

"Штурм": Зибенхандль, Газибегович (Егер, 73), Вютрих, Аффенгрубер, Данте, Куэн (Гайрхофер, 66), Горенц-Станкович, Прасс (Хирлендер, 38), Янчер, Ньянгбо (Любич, 66), Йебоа (Саркария, 73).

"Реал Сосьедад": Ремиро, Горосабель (Сальдуа, 61), Ле Норман, Субельдия, Муньос, Сильва (Серлот, 62), Янузай (Турриентес, 77), Мерино, Субименди (Гевара, 19), Порту, Исак (Лобете, 77).

Удаление: Горенц-Станкович (87).


"Айнтрахт" Германия - "Олимпиакос" Греция 3:1

Голы: Борре (пен), 26 - 1:0, Эль-Араби (пен), 30 - 1:1, Туре, 45 - 2:1, Камада, 59 - 3:1

"Айнтрахт": Трапп, Туре (Дурм, 83), Хасебе, Хинтереггер, Тута (Ндика, 60), Костич, Соу (Хеуге, 89), Камада, Якич, Пасиенсия (Роде, 83), Борре.

"Олимпиакос": Вацлик, Лала (Андруцос, 77), Папастатопулос, Сиссе, Рябчук, Мвила (Оньекуру, 61), Бухалакис, Камара (Кунде, 66), Масурас (Рони Лопеш, 77), Эль-Араби (Соарес, 66), Камара.

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