Рамос может дебютировать за ПСЖ в ноябре

Фото: инстаграм Рамоса

Защитник ПСЖ Серхио Рамос по-прежнему восстанавливается после повреждения.

Как сообщает Le Parisien, парижане надеются, что дебют Рамоса состоится в ноябре.

Пока 35-летний испанец продолжает заниматься по индивидуальной программе. Его перевод в общую группу запланирован на следующую неделю.

Напомним, что ПСЖ подписал Рамоса минувшим летом в качестве свободного агента.

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