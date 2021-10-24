Перес и Лапорта обедали вместе перед Эль Класико
Фото: твиттер "Реала"
Президент "Барселоны" Жоан Лапорта и его коллега из "Реала" Флорентино Перес встретились перед сегодняшним Эль Класико.
Встреча президентов состоялась в рамках официального ланча перед класико. Отмечается, что такая традиция существовала до пандемии коронавируса.
Поединок между "Барсой" и "Реалом" начался в 17:15 (мск).
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|Бетис
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|Леванте
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|Реал Вальядолид
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|Эйбар
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|Сельта Виго
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|20
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