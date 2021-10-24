Перес и Лапорта обедали вместе перед Эль Класико

Фото: твиттер "Реала"

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта и его коллега из "Реала" Флорентино Перес встретились перед сегодняшним Эль Класико.

Встреча президентов состоялась в рамках официального ланча перед класико. Отмечается, что такая традиция существовала до пандемии коронавируса.

Поединок между "Барсой" и "Реалом" начался в 17:15 (мск).

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