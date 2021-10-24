"Ахмат" минимально обыграл "Урал"
Фото: ФК "Ахмат"
В рамках 12-го тура РПЛ "Ахмат" победил "Урал".
Благодаря победе "АХмат" поднялся на 10-е место. "Урал" остается последним.
"Ахмат" - "Урал" 1:0
Гол: Себаи, 71 - 1:0
"Ахмат": Шелия, Быстров, Семенов, Лысцов, Богосовац, Тимофеев, Харин (Тодорович, 69), Коновалов, Уткин (Карапузов, 60), Садулаев (Полярус, 60), Конате (Себаи, 69).
"Урал": Помазун, Кулаков (Железнов, 80), Герасимов, Адамов, Кузьмичев, Гогличидзе, Егорычев, Колесниченко (Подберезкин, 70), Аугустыняк, Йовичич (Гагнидзе, 74), Бикфалви (Максименко, 80).
Читайте также: "Уфа" сыграла вничью с "Рубином" в РПЛ. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Лента новостей
-
"Реал" обыграл "Барселону" в первом Эль Класико сезона
-
"Спартак" интересуется защитником "Метца"
-
"Ренн", "Ланс" и "Труа" одержали победы в Лиге 1
-
"Байер" упустил победу над "Кельном"
-
"Ахмат" минимально обыграл "Урал"
-
Покер Симеоне помог "Вероне" разгромить "Лацио", "Фиорентина" уверенно разобралась с "Кальяри"
-
"Тоттенхэм" проиграл "Вест Хэму", "Лестер" обыграл "Брентфорд"
-
"Химки" рассматривают пять кандидатов на замену Черевченко
-
Перес и Лапорта обедали вместе перед Эль Класико
-
"Севилья" обыграла "Леванте" в матче с 8 голами
-
Слуцкий поделился мнением о неудачной серии "Рубина"
-
Гасперини недоволен качеством судейства в Серии А
-
Слуцкий высказался о судействе в матче "Уфа" - "Рубин"
-
"Ницца" эпически обыграла "Лион" в Лиге 1
-
"Уфа" сыграла вничью с "Рубином" в РПЛ
-
Пике рассказал, где и когда завершит карьеру
-
"Аталанта" упустила победу над "Удинезе" в Серии А
-
Бекхэм будет лицом чемпионата мира в Катаре и заработает огромные деньги
-
Пике рассказал, почему Бартомеу выиграл выборы президента "Барселоны" в 2015 году
-
Дзанетти считает Месси фаворитом на "Золотой мяч"