"Ахмат" минимально обыграл "Урал"

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"Ахмат" минимально обыграл "Урал"Фото: ФК "Ахмат"

В рамках 12-го тура РПЛ "Ахмат" победил "Урал".

Благодаря победе "АХмат" поднялся на 10-е место. "Урал" остается последним.

"Ахмат" - "Урал" 1:0

Гол: Себаи, 71 - 1:0

"Ахмат": Шелия, Быстров, Семенов, Лысцов, Богосовац, Тимофеев, Харин (Тодорович, 69), Коновалов, Уткин (Карапузов, 60), Садулаев (Полярус, 60), Конате (Себаи, 69).

"Урал": Помазун, Кулаков (Железнов, 80), Герасимов, Адамов, Кузьмичев, Гогличидзе, Егорычев, Колесниченко (Подберезкин, 70), Аугустыняк, Йовичич (Гагнидзе, 74), Бикфалви (Максименко, 80).

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