"Спартак" интересуется защитником "Метца"

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"Спартак" интересуется защитником "Метца"Фото: твиттер Сантонза

Защитник "Метца" Фабьен Сантонз попал в сферу интересов "Спартака".

Как сообщает Sport24, скауты "красно-белых" просматривали 25-летнего француза на игре против "Ланса" (1:4).

"Все сейчас интересуются Фабьеном, это неудивительно - он очень добавил в игре в этом сезоне", - заявил агент футболиста.

В этом сезоне на счету Сантонза три забитых гола в 9 играх.

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