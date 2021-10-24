"Бетис" одолел "Райо Вальекано" в матче Ла Лиги

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"Бетис" одолел "Райо Вальекано" в матче Ла ЛигиФото: твиттер "Бетиса"

В рамках 10-го тура испанской Ла Лиги "Бетис" одержал победу над "Райо Вальекано".

Благодаря победе "Бетис" вышел на четвертое место. "Райо" остается на 7-м.

"Бетис" - "Райо Вальекано" 3:2

Голы: Морено, 22 - 1:0, Хуанми, 24 - 2:0, Нтека, 45 - 2:1, Гарсия, 65 - 2:2, Виллиан Жозе (пен), 75 - 3:2

"Бетис": Браво, Бельерин, Бартра, Эдгар Гонсалес, Морено, Каналес (Вильям Карвалью, 80), Родригес, Родри (Гуардадо, 70), Хуанми (Лайнес, 70), Виллиан Жозе (Иглесиас, 88), Фекир.

"Райо Вальекано": Димитриевски, Эрнандес (Паласон, 46), Мараш (Посо, 88), Катена, Фран Гарсия, Балиу, Гарсия, Унаи Лопес, Сисс (Комесанья, 46), Нтека (Бебе, 80), Трехо (Фалькао, 71).

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