Поражение от "Зенита" - самое крупное в истории "Спартака" в рамках чемпионата

Фото: твиттер "Спартака"

"Спартак" проиграл "Зениту" со счетом 1:7 в 12-м туре РПЛ.

Это поражение стало самым крупным в истории "красно-белых" в рамках чемпионатов России / СССР.

Ранее "Спартак" максимум проигрывал с разницей в пять голов: СКА (1:6, 1984 год), "Торпедо" (0:5, 1945 и 1964 год), "Динамо" (0:5, 1946 год) и "Зенит" (0:5, 1949 и 2012 год).

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