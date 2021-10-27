Крыховяк объяснил, почему выбрал "Краснодар"

Фото сайт "Краснодара"

Хавбек "Краснодара" Гжегож Крыховяк объяснил свой выбор в пользу краснодарского клуба.

"Варианты были, да. Однако как я уже сказал - всегда, когда смотрел матчи "Краснодара", получал удовольствие. Повторюсь, в футболе самое важное - то, как играет команда.

Мне позвонили из "Краснодара" в пятницу, а в понедельник мы уже договорились. Для меня такие вещи важны - в клубе показали, что я им нужен", - приводит слова Крыховяка "Спорт-Экспресс".

В этом сезоне Крыховяк провел 10 игр, забил 4 гола и отдал 2 ассиста.

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