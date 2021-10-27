Крыховяк объяснил, почему выбрал "Краснодар"
Фото сайт "Краснодара"
Хавбек "Краснодара" Гжегож Крыховяк объяснил свой выбор в пользу краснодарского клуба.
"Варианты были, да. Однако как я уже сказал - всегда, когда смотрел матчи "Краснодара", получал удовольствие. Повторюсь, в футболе самое важное - то, как играет команда.
Мне позвонили из "Краснодара" в пятницу, а в понедельник мы уже договорились. Для меня такие вещи важны - в клубе показали, что я им нужен", - приводит слова Крыховяка "Спорт-Экспресс".
В этом сезоне Крыховяк провел 10 игр, забил 4 гола и отдал 2 ассиста.
Читайте также: "Локомотив" потроллил Крыховяка после победы над "Краснодаром". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Лента новостей
-
Конте может сменить Сульшера в "Манчестер Юнайтед"
-
Хавбек "Аделаида Юнайтед" стал первым открытым геем среди профессиональных футболистов
-
Футболисты "Манчестер Юнайтед" готовы к смене тренера
-
"Барселона" теряет Фати
-
Салах - лучший футболист сезона АПЛ по десяти показателям
-
Конор Макгрегор поддержал Сульшера
-
Крыховяк рассказал об обмане со стороны руководства "Локомотива"
-
"Милан" готов значительно увеличить зарплату Тео Эрнандеса
-
Погба при всей команде оскорбил Сульшера после разгрома от "Ливерпуля"
-
Итальянский журналист назвал Миранчука "инородным телом"
-
"Барселона" хочет пригласить Клоппа или Тухеля
-
Крыховяк объяснил, почему выбрал "Краснодар"
-
"Аль-Садд" Хави имеет рекордную для клуба серию без поражений в лиге Катара
-
Главные новости дня: 26 октября
-
Защитник "Тоттенхэма" назвал Месси "богом футбола"
-
Отец Рейньера высказался о малом игровом времени игрока в "Боруссии"
-
Нагельсманн высказался о тюремном заключении Лукаса Эрнандеса
-
Жиру прокомментировал свой гол "Торино"
-
"Вильярреал" вырвал ничью у "Кадиса" в Ла Лиге
-
"Эспаньол" сыграл вничью с "Атлетиком" в Ла Лиге