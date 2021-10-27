Погба при всей команде оскорбил Сульшера после разгрома от "Ливерпуля"

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Погба при всей команде оскорбил Сульшера после разгрома от "Ливерпуля" Фото: инстаграм Погба

Хавбек "Манчестер Юнайтед" Поль Погба болезненно воспринял разгромное поражение от "Ливерпуля" (0:5).

Как сообщает The Sun, после игры француз при всей команде оскорбил наставника Уле Гуннара Сульшера. При этом он попросил прощения у партнеров за удаление.

Ранее сообщалось, что Погба покинет "МЮ", если Сульшер останется на посту тренера.

Погба выступает за "МЮ" с 2016 года. Его соглашение с клубом истекает летом 2022 года.

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