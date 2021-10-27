"Милан" готов значительно увеличить зарплату Тео Эрнандеса
Фото: инстаграм Эрнандеса
"Милан" готовит новый контракт для защитника Тео Эрнандеса.
По сведениям журналиста Николо Скиры, "россонери" предложит игроку соглашение до 2026 года с зарплатой 3,5 миллиона евро в год.
Стоит отметить, что сейчас Эрнандес получает 1,5 миллиона евро за сезон.
В этом сезоне на счету Эрнандеса один гол и три ассиста в 10 играх.
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|Парма
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|Болонья
|26
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|Сассуоло
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|Фиорентина
|27
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|Лечче
|27
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