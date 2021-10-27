"Милан" готов значительно увеличить зарплату Тео Эрнандеса

Теги милантео эрнандес

"Милан" готов значительно увеличить зарплату Тео Эрнандеса Фото: инстаграм Эрнандеса

"Милан" готовит новый контракт для защитника Тео Эрнандеса.

По сведениям журналиста Николо Скиры, "россонери" предложит игроку соглашение до 2026 года с зарплатой 3,5 миллиона евро в год.

Стоит отметить, что сейчас Эрнандес получает 1,5 миллиона евро за сезон.

В этом сезоне на счету Эрнандеса один гол и три ассиста в 10 играх.

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