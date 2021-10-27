Конор Макгрегор поддержал Сульшера

Фото: инстаграм Уле-Гуннара Сульшера

Экс-чемпион UFC Конор Макгрегор поддержал наставника "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннара Сульшера.

"Проблема "Манчестер Юнайтед" в том, что это просто кучка молодых парней, которые общаются друг с другом. Сверстники. Управлять ими должен кто-то с более высоким статусом. Сульшер был на скамейке запасных, когда Роналду играл. Они на равных. Я люблю и уважаю Сульшера, однако моё мнение, что его роль нужно изменить", - приводит слова Макгрегора Talksport.

На вопрос одного из болельщиков о возможном увольнении Сульшера ирландец ответил: "Никогда, дурак. Уле - навсегда! Его роль просто нужно скорректировать".

Позже Макгрегор удалил свои сообщения.

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