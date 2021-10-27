Салах - лучший футболист сезона АПЛ по десяти показателям

Фото твиттер Мохамеда Салаха

Форвард "Ливерпуля" Мохамед Салах является лидером АПЛ сразу по десяти показателям.

- сыгранные матчи (9);

- xG (7,07);

- "гол+пас" (15);

- голы (10);

- удары по воротам (40);

- удары в створ (23);

- явные голевые моменты (13);

- созданные явные голевые моменты (7);

- касания мяча в чужой штрафной (82);

- успешные проникающие пасы (5).

После 9 туров "Ливерпуль" идет в АПЛ на втором месте, отставая от лидирующего "Челси" на одно очко.

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