Салах - лучший футболист сезона АПЛ по десяти показателям

Теги ливерпульмохамед салахстатистика

Салах - лучший футболист сезона АПЛ по десяти показателям Фото твиттер Мохамеда Салаха

Форвард "Ливерпуля" Мохамед Салах является лидером АПЛ сразу по десяти показателям.

- сыгранные матчи (9);
- xG (7,07);
- "гол+пас" (15);
- голы (10);
- удары по воротам (40);
- удары в створ (23);
- явные голевые моменты (13);
- созданные явные голевые моменты (7);
- касания мяча в чужой штрафной (82);
- успешные проникающие пасы (5).

После 9 туров "Ливерпуль" идет в АПЛ на втором месте, отставая от лидирующего "Челси" на одно очко.

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