"Барселона" теряет Фати

Фото: инстаграм Ансу Фати

Вингер "Барселоны" Ансу Фати травмировался в игре против "Реала" (1:2).

"Футболист первой команды Ансу Фати испытывает дискомфорт в правом колене. Его участие в ближайшей игре будет определено после обследования", - говорится в заявлении клуба.

Напомним, что Фати почти год не играл из-за травмы колена.

Сегодня, 27 октября, "Барселона" сыграет против "Райо Вальекано".

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