Футболисты "Манчестер Юнайтед" готовы к смене тренера

Фото: инстаграм Уле-Гуннара Сульшера

Наставник "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер может покинуть свой пост.

По сведениям The Independent, игроки "МЮ" считают, что не заслуживают критики из-за тактических просчетов.

Отмечается, что костяк команды готов поддержать отставку Сульшера. Футболисты надеются, что приход нового тренера поможет улучшить результаты команды, как это было с "Челси" в прошлом сезоне.

После 9 туров "МЮ" идет в АПЛ на седьмом месте.

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