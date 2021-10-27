Хавбек "Аделаида Юнайтед" стал первым открытым геем среди профессиональных футболистов
Фото: твиттер Кавалло
Хавбек "Аделаида Юнайтед" Джошуа Кавалло признался, что он гей.
"С гордостью публично заявляю о том, что я гей. Я счастлив, что принял решение о каминг-ауте. Я боролся с этим больше шести лет, и я рад, что могу положить этому конец. В детстве мне всегда приходилось скрывать это, потому что я стыдился. Стыдился, что никогда не смогу заниматься любимым делом и быть геем. Не будучи открытым футболистом-геем, мне пришлось научиться скрывать свои чувства, чтобы соответствовать образу профессионального футболиста.
Я знаю, что есть и другие футболисты, живущие в тишине. Я хочу помочь изменить это, чтобы показать, что каждый заслуживает права быть самим собой. Удивительно осознавать, что в настоящее время нет профессиональных футболистов-геев, не только в Австралии, но и во всем мире. Надеюсь, в ближайшем будущем это изменится. Я хочу, чтобы другие футболисты в схожей ситуации почувствовали, что они не одиноки", - написал 21-летний игрок в своем твиттере.
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