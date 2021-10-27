Конте может сменить Сульшера в "Манчестер Юнайтед"

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Конте может сменить Сульшера в "Манчестер Юнайтед" Фото инстаграм Антонио Конте

"Манчестер Юнайтед" определился с приоритетным кандидатом на замену Уле Гуннару Сульшеру.

Как сообщает Tuttomercatoweb, в случае отставки норвежца клуб намерен пригласить Антонио Конте, который уже дал устное согласие на переход.

Отмечается, что Сульшер может сохранить свой пост, если добьется успеха в ближайших трех матчах - против "Тоттенхэма", "Аталанты" и "Манчестер Сити".

Последним клубом Конте был "Интер", который он покинул в конце мая этого года.

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