Лукас Эрнандес избежал тюремного заключения

Фото: инстаграм Лукаса Эрнандеса

Защитник "Баварии" Лукас Эрнандес не сядет в тюрьму из-за нападения на свою жену в 2017 году.

Как сообщает Marca, мадридский суд удовлетворил апелляцию игрока. Эрнандесу был назначен испытательный срок 4 года. Кроме того, его оштрафовали на 96 тысяч евро.

Напомним, что в 2017 году Эрнандес напал на свою девушку Амелию де ла Оса Льоренте. Суд запретил футболисту приближаться к девушке, однако через несколько месяцев пара поженилась и они вместе отправились отдыхать на Багамы.

Эрнандеса обвинили в нарушении судебного запрета. Прокурор требовал приговорить футболиста к одному году тюремного заключения.

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