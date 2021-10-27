"Боруссия" назвала цену на Беллингема

Фото твиттер Джуда Беллингема

Дортмундская "Боруссия" рассматривает возможность продажи хавбека Джуда Беллингема.

Как сообщает Anfield Watch со ссылкой на Bild, "шмели" готовы продать 18-летнего англичанина за 120 миллионов евро.

Напомним, что интерес к игроку проявляют "Ливерпуль", "Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед".

В этом сезоне на счету Беллингема три гола и пять результативных передач в 15 играх.

Читайте также: "Ливерпуль" нацелился на одного из лидеров дортмундской "Боруссии". | http://soccernews.ru