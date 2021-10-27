Лучший бомбардир ФНЛ заявил о готовности вернуться в "Спартак"
Фото: сайт "Нефтехимика"
Хавбек "Нефтехимика" Александр Юшин заявил, что готов вернуться в "Спартак".
"Как я попал в "Спартак"? Знакомые семьи отдали своих детей в школу "Спартака". Мои захотели пойти по тому же пути - привели и меня. Они всегда любили футбол и радовались тому, что я буду играть. А сейчас болеют за меня и "Нефтехимик". Честно говоря, редко что-то вспоминаю о "Спартаке". Однако благодарен клубу: там меня поставили на ноги и многому научили.
Почему ушёл из клуба? В "Спартаке" была высокая конкуренция, и я ее проиграл. Может, в какой-то степени не был готов и настолько хорош, чтобы попасть в главную команду. Хочу ли вернуться в "Спартак"? Конечно. Слежу за командой, переживаю", - приводит слова Юшина Sport24.
В текущем сезоне Юшин является лучшим бомбардиром ФНЛ. На его счету 15 голов в 19 играх.
Читайте также: Павлюченко отреагировал на готовность Быстрова возглавить "Спартак". | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Директор "Боруссии" высказался о будущем Беллингема
-
Кьеллини высказался о будущем Де Лигта
-
Защитник "Сочи" назвал Ракицкого лучшим в мире на своей позиции
-
Фердинанд высказался о проблемах "Манчестер Юнайтед"
-
РФС поддержит российские футбольные академии
-
Рафаэль Надаль рассказал, кого поддерживает в борьбе за "Золотой мяч"
-
1
Футболиста ПСЖ ограбил трансвестит: новые подробности
-
ЦСКА хочет продлить контракт с Бийолом
-
Футболист ПСЖ был ограблен проституткой
-
Сутормин намерен остаться в "Зените"
-
Погба приостановил переговоры с "Манчестер Юнайтед" о новом контракте
-
"Спартак" сделал заявление касательно проведения матча Лиги Европы против "Наполи" в Москве
-
Икарди может перебраться в АПЛ
-
Почеттино может возглавить "Манчестер Юнайтед"
-
Лучший бомбардир ФНЛ заявил о готовности вернуться в "Спартак"
-
"Боруссия" назвала цену на Беллингема
-
Лукас Эрнандес избежал тюремного заключения
-
Конте может сменить Сульшера в "Манчестер Юнайтед"
-
Хавбек "Аделаида Юнайтед" стал первым открытым геем среди профессиональных футболистов
-
Футболисты "Манчестер Юнайтед" готовы к смене тренера