Лучший бомбардир ФНЛ заявил о готовности вернуться в "Спартак"

Фото: сайт "Нефтехимика"

Хавбек "Нефтехимика" Александр Юшин заявил, что готов вернуться в "Спартак".

"Как я попал в "Спартак"? Знакомые семьи отдали своих детей в школу "Спартака". Мои захотели пойти по тому же пути - привели и меня. Они всегда любили футбол и радовались тому, что я буду играть. А сейчас болеют за меня и "Нефтехимик". Честно говоря, редко что-то вспоминаю о "Спартаке". Однако благодарен клубу: там меня поставили на ноги и многому научили.

Почему ушёл из клуба? В "Спартаке" была высокая конкуренция, и я ее проиграл. Может, в какой-то степени не был готов и настолько хорош, чтобы попасть в главную команду. Хочу ли вернуться в "Спартак"? Конечно. Слежу за командой, переживаю", - приводит слова Юшина Sport24.

В текущем сезоне Юшин является лучшим бомбардиром ФНЛ. На его счету 15 голов в 19 играх.

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