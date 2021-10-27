Почеттино может возглавить "Манчестер Юнайтед"

Фото: инстаграм Маурисио Почеттино

"Манчестер Юнайтед" ищет нового тренера на случай отставки Уле Гуннара Сульшера.

Как сообщает Daily Star, манкунианцы готовы пригласить наставника ПСЖ Маурисио Почеттино. Аргентинский специалист пока никак не отреагировал на интерес "МЮ".

Ранее сообщалось, что будущее Сульшера определится в ближайших трех матчах.

После 9 туров "МЮ" занимает в АПЛ седьмую позицию.

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