Икарди может перебраться в АПЛ
Фото: инстаграм Мауро Икарди
Форвард ПСЖ Мауро Икарди может продолжить карьеру в Англии.
Как сообщает Goal.com, в трансфере 28-летнего аргентинца заинтересован "Челси", который хочет подписать еще одного форварда.
Отмечается, что Икарди недоволен количеством игрового времени.
В этом сезоне Икарди принял участие в 11 играх, в которых забил три гола.
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