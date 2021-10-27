Икарди может перебраться в АПЛ

Фото: инстаграм Мауро Икарди

Форвард ПСЖ Мауро Икарди может продолжить карьеру в Англии.

Как сообщает Goal.com, в трансфере 28-летнего аргентинца заинтересован "Челси", который хочет подписать еще одного форварда.

Отмечается, что Икарди недоволен количеством игрового времени.

В этом сезоне Икарди принял участие в 11 играх, в которых забил три гола.

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