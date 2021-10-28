"Ахмат" может пригласить Газзаева
Руководство "Ахмата" рассматривает вариант с приглашением Валерия Газзаева на пост тренера команды.
По сведениям "Спорт-Экспресс", в случае назначения Газзаева задачей команды будет выход в еврокубки в следующем сезоне.
Газзаев известен по работе в ЦСКА и сборной России. Последним его клубом была "Алания", который он покинул в 2013 году.
На данный момент "Ахмат" тренирует Андрей Талалаев. После 12 туров клуб идет в РПЛ на 10-м месте. Вчера команда вылетела из Кубка России.
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