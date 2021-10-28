"Интер" подтвердил продление контракта с Лаутаро Мартинесом
Фото: сайт "Интера"
"Интер" продлил контракт с форвардом Лаутаро Мартинесом.
Как сообщает сайт клуба, новый договор игрока будет действовать до лета 2026 года.
Ранее сообщалось, что зарплата аргентинца составит 6 миллионов евро за сезон без учета бонусов. Кроме того, в контракте Лаутаро не будет суммы отступных.
В этом сезоне на счету Лаутаро Мартинеса пять голов и один ассист в 12 играх.
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