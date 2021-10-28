"Реал Сосьедад" добыл победу над "Сельтой"
Фото: твиттер "Реал Сосьедада"
В рамках 11-го тура испанской Ла Лиги "Реал Сосьедад" одержал победу над "Сельтой".
"Сосьедад" возглавляет турнирную таблицу, опережая "Реал" на 3 очка. При этом у "сливочных" есть игра в запасе.
"Сельта" - "Реал Сосьедад" 0:2
Голы: Исак, 54 - 0:1, Элустондо, 79 - 0:2
"Сельта": Дитуро, Мальо (Гальярдо, 78), Мурильо, Айду (Араухо, 88), Галан, Денис Суарес (Солари, 78), Мендес, Бельтран (Серви, 68), Нолито (Тапия, 68), Аспас, Санти Мина.
"Реал Сосьедад": Райан, Сальдуа, Элустондо, Ле Норман, Муньос (Рико, 84), Сильва (Турриентес, 65), Янузай (Субельдия, 65), Мерино, Субименди, Порту (Серлот, 65), Исак (Лобете, 78).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14