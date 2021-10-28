"Реал Сосьедад" добыл победу над "Сельтой"

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"Реал Сосьедад" добыл победу над "Сельтой"Фото: твиттер "Реал Сосьедада"

В рамках 11-го тура испанской Ла Лиги "Реал Сосьедад" одержал победу над "Сельтой".

"Сосьедад" возглавляет турнирную таблицу, опережая "Реал" на 3 очка. При этом у "сливочных" есть игра в запасе.

"Сельта" - "Реал Сосьедад" 0:2

Голы: Исак, 54 - 0:1, Элустондо, 79 - 0:2

"Сельта": Дитуро, Мальо (Гальярдо, 78), Мурильо, Айду (Араухо, 88), Галан, Денис Суарес (Солари, 78), Мендес, Бельтран (Серви, 68), Нолито (Тапия, 68), Аспас, Санти Мина.

"Реал Сосьедад": Райан, Сальдуа, Элустондо, Ле Норман, Муньос (Рико, 84), Сильва (Турриентес, 65), Янузай (Субельдия, 65), Мерино, Субименди, Порту (Серлот, 65), Исак (Лобете, 78).

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