Еще два клуба вступили в борьбу за Ларссона

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Еще два клуба вступили в борьбу за Ларссона Фото: инстаграм Джордана Ларссона

Форвард "Спартака" Джордан Ларссон привлек к себе внимание еще двух клубов.

По сведениям Aftonbladet, в услугах 24-летнего шведа заинтересованы "Вест Хэм" и "Вольфсбург".

Ранее сообщалось, что "Спартак" готов отпустить Ларссона зимой за 10 миллионов евро.

В текущем сезоне Ларссон провел 13 игр, в которых отметился одним голом.

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