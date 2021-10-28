"Динамо" сделало предложение по трансферу вингера сборной Колумбии
Фото: твиттер "Бока Хуниорс"
"Динамо" ведет переговоры по трансферу вингера "Бока Хуниорс" Себастьяна Вильи.
Как сообщает TNT Sports, московский клуб уже сделал предложение, которое превосходит предложение "Брюгге".
Отмечается, что бельгийский клуб предлагает за игрока сборной Колумбии 6 миллионов евро.
В этом сезоне Вилья провел 21 игру, в которых забил 7 голов.
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