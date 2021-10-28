Роналду хочет, чтобы игроки "Манчестер Юнайтед" поддержали Сульшера

1 Теги манчестер юнайтедуле гуннар сульшеркриштиану роналду

Роналду хочет, чтобы игроки "Манчестер Юнайтед" поддержали Сульшера Фото: инстаграм "Манчестер Юнайтед"

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду пытается объединить команду.

Как сообщает Manchester Evening News, португалец призвал одноклубников поддержать наставника команды Уле Гуннара Сульшера.

Ранее сообщалось, группа игроков "МЮ" утратила веру в тренера и готовы поддержать его отставку. Они недовольны тактическими решениями норвежца. Например, их удивляет отсутствие в составе Джесси Лингарда и Донни ван де Бека.

Напомним, что на прошлых выходных "МЮ" проиграл "Ливерпулю" со счетом 0:5. Сульшеру дали несколько игр для исправления ситуации.

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