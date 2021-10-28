Роналду хочет, чтобы игроки "Манчестер Юнайтед" поддержали Сульшера
Фото: инстаграм "Манчестер Юнайтед"
Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду пытается объединить команду.
Как сообщает Manchester Evening News, португалец призвал одноклубников поддержать наставника команды Уле Гуннара Сульшера.
Ранее сообщалось, группа игроков "МЮ" утратила веру в тренера и готовы поддержать его отставку. Они недовольны тактическими решениями норвежца. Например, их удивляет отсутствие в составе Джесси Лингарда и Донни ван де Бека.
Напомним, что на прошлых выходных "МЮ" проиграл "Ливерпулю" со счетом 0:5. Сульшеру дали несколько игр для исправления ситуации.
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|27
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|Лестер Сити
|27
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|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
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|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
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|Саутгемптон
|27
|34
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|Кристал Пэлас
|27
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|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18