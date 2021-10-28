"Шахтер" продлил контракт со Степаненко
Фото: сайт "Шахтера"
"Шахтер" сообщил о продлении контракта с хавбеком Тарасом Степаненко.
Как сообщает сайт клуба, новое соглашение будет действовать до лета 2024 года.
Степаненко выступает за "горняков" с 2010 года. В составе клуба он завоевал 22 трофея.
На счету игрока 25 голов и 22 результативные передачи в 352 играх за "Шахтер".
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|Десна Чернигов
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|37
|6
|Колос Ковалёвка
|21
|26
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|Мариуполь
|21
|25
|8
|Dnipro-1
|21
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|Львов
|22
|20
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|Ворскла
|22
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|Олимпик Донецк
|22
|18
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|Карпаты Львов
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|13