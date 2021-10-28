"Шахтер" продлил контракт со Степаненко

Фото: сайт "Шахтера"

"Шахтер" сообщил о продлении контракта с хавбеком Тарасом Степаненко.

Как сообщает сайт клуба, новое соглашение будет действовать до лета 2024 года.

Степаненко выступает за "горняков" с 2010 года. В составе клуба он завоевал 22 трофея.

На счету игрока 25 голов и 22 результативные передачи в 352 играх за "Шахтер".

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